Alle de norske investorene bak det kriserammede oljeselskapet Waldorf er nå ute av selskapet, skriver DN. Samtidig etterforskes flere transaksjoner knyttet til selskapet, blant annet et utbytte på 770 millioner kroner høsten 2022.

I fjor ble Waldorf Production satt i rekonstruksjon i Storbritannia som følge av store økonomiske problemer. Tidligere i år trakk både toppsjef Erik Brodahl, stabssjef Jon Skabo og finansdirektør Aaditya Chintalapati seg. Nå bekrefter rekonstruktørene i Interpath at også gründerne Einar Greve, Christer Tunold og Henrik Nørstrud har forlatt selskapet.

Milliardtap og etterforskning

Selskapet meldte i starten av 2023 om solide fremtidsutsikter. Noen måneder senere ble det klart at 2022 endte med et underskudd på 1,4 milliarder kroner, hovedsakelig grunnet ekstraordinær oljeskatt i Storbritannia. I 2023 tapte selskapet ytterligere 1,5 milliarder før skatt, før det i 2024 svingte til et beskjedent overskudd. Ved utgangen av september hadde selskapet en nettogjeld på 5,2 milliarder kroner.

Parallelt etterforskes tidligere toppsjef Brodahl av Økokrim for grovt skattesvik og økonomisk utroskap. Politiet har tatt beslag i eiendeler for 150 millioner kroner og fått frosset ytterligere 80 millioner i Luxembourg. Ifølge DN etterforskes også en overføring av Waldorf aksjer til et Luxembourgsk selskap kontrollert av Brodahl rett før utbyttet i 2022.

Rekonstruktørene arbeider nå med å selge deler av Waldorfs eiendeler eller finne en kreditorløsning. Hele prosessen ventes avsluttet innen sommeren 2025.