TGS med kjempebom: Ventes massivt kursfall

Seismikkselskapet TGS er tirsdag morgen ute med en driftsoppdatering for andre kvartal, før kvartalsrapporten slippes 17. juli.

Selskapet venter at produsert omsetning endte på rundt 306 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 215 millioner ved samme periode året før.

ABG omtaler oppdatering som en profit warning. Inntektene var 24 prosent under konsensus.

«Vi vil ikke bli overrasket om estimert EBITDA for 2025 faller med 10–15 prosent, og estimert fri kontantstrøm for 2025 faller med 15–20 prosent. Aksjen har vært sterk i forkant av tallene. En negativ kursreaksjon er berettiget i dag,» skriver ABG.

TGS anslår at multiklientinvesteringene var på rundt 120 millioner dollar, betydelig opp fra 52 millioner dollar i andre kvartal 2024.

Produsert multiklientomsetning oppgis til rundt 135 millioner dollar, opp fra 115 millioner dollar.

DNB Carnegie mener også dette er en «major profit warning». Meglerhuset venter aksjen ned 5–10 prosent.

Kontraktomsetningen ventes å bli 171 millioner dollar, opp fra 100 millioner.

3D-seismikkflåten hadde en kapasitetsutnyttelse på 55 prosent for kontraktseismikk, mens 23 prosent var på multiklientseismikk.

– Under forventningene

– Etter flere sterke kvartaler kom andre kvartal inn under forventningene, hovedsakelig av tre grunner. For det første kom lisensieringsinntektene mot slutten av kvartalet inn lavere enn våre interne prognoser, ettersom flere avtaler ble utsatt. For det andre støtte vi på krevende operasjonelle forhold og ventetid på ett av streamer-prosjektene våre, noe som påvirket inntektsføringen negativt. For det tredje førte lavere deltakelse fra JV-partnere i enkelte multiklientprosjekter til høyere multiklientinvesteringer og lavere kontraktsomsetning, uttaler konsernsjef Kristian Johansen i TGS, gjengitt av TDN Direkt.

-Samtaler med kundene våre underbygger vårt syn om at leteaktiviteten gradvis vil øke fra dagens nivå. Den vellykkede tildelingsrunden offshore Brasil og det nylige vedtaket om å gjennomføre et nytt letearealsalg i Mexicogulfen er begge positive drivere for økt seismisk aktivitet i to av våre nøkkelmarkeder, legger han til.