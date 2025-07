Tyskerne satser på industri, Norge satser på mannen i gaten

Den tyske regjeringen har varslet en ny støtteordning verdt opptil 4 milliarder euro frem til 2030. Målet er å redusere strømprisen for kraftkrevende industribedrifter med inntil 50 prosent, dog kun for halve strømforbruket, skriver Norsk-Tysk handelskammer.

Tiltaket er spesielt rettet mot kraftintensive bransjer som kjemisk industri, plast og stål. Alt i alt er det estimert at opptil 2.200 selskaper skal kunne dra nytte av ordningen.

Private husholdninger samt små og mellomstore bedrifter får null støtte.

Krass kritikk

Det tyske forslaget er ikke uten motstand. Små og mellomstore bedrifter, som ikke omfattes av støtten, mener tiltaket er urettferdig og kaller det et «fatalt signal».

Tomt for penger

Forslaget møter også kritikk fra den tyske befolkningen. Bakgrunnen for kritikken ligger i at regjeringen tidligere har inngått koalisjonsavtaler, der det ble nedfelt at elavgifter skal senkes for alle bedrifter og forbrukere.

Regjeringen begrunner sin beslutning med at det ikke er nok penger i statsbudsjettet. De mener tiltakene vil utvides til å inkludere flere grupper, så snart det er mer penger i kassen.

Norge gjør stikk motsatt

I Norge skal regjeringen innføre «norgespris» til høsten. Forslaget innebærer at alle private husholdninger skal få tilbud om strøm til en fastpris på 40 øre pr. kilowattime eksklusive moms.

Det er da gitt at vi ikke befinner oss i en kraftkrise, for da kan energidepartementet ved en forskrift oppheve hele fastprisavtalen. Én for alle, alle for én, så lenge strømmen er billig nok.

Industrien i Norge vil ikke kunne dra nytte av det nye forslaget, de må fortsette som vanlig.