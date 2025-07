«Dette illustrerer den betydelige veksten Otovo opplever som følge av fallende batteripriser. Det er uklart for oss om veksten drives av frittstående batterier eller batterier integrert med solcelleanlegg. Uansett er det positivt å se at Otovo utnytter den raske veksten i markedet for boligbaserte energilagringssystemer (BESS) i Europa», går det frem av en oppdatering.

OPPMUNTRET: Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities. Foto: Anne Granberg

Det viktigste budskapet i dagens rapport er ifølge analytikeren at Otovo viderefører den positive salgstrenden som startet i kvartalet før.

«Med andre ord var salgsveksten i forrige kvartal tydeligvis ikke et engangstilfelle. Med dagens nivå på driftskostnader og marginer, bør Otovo kunne være lønnsomt ved 2.000–2.500 prosjekter pr. kvartal – noe som nå ikke virker usannsynlig gitt veksten de siste to kvartalene. Vi forventer at aksjen vil stige i dag», heter det videre i oppdateringen.

I 12-tiden fredag står Otovo i 1,81 kroner, opp 0,6 prosent hittil i dagens handel. Hittil i 2025 er aksjen likevel opp rundt 80 prosent.

– Veldig tilfredsstillende

Operasjonelt solgte Otovo 1.535 enheter i andre kvartal, 9 prosent flere enn i kvartalet før (1.410). Dette var igjen opp fra 1.050 solgte i fjerde kvartal i fjor. Antall solgte enheter har dermed steget i to kvartaler på rad, noe selskapet ikke har sett siden energikrisen i 2021/22.

Otovo-sjefen lar seg «tilfredsstille veldig» av å se såpass med vekst i et flatt marked.

– Salgsveksten gir oss energi. Vi tar andeler i et europeisk marked som har slitt. Vi har tatt batteripakken godt og tror vi kan lede an i friskmeldingen av markedet i Europa, sier han videre.

Lønnskostnader kuttet 40 prosent

Kostnadskuttene har nå pågått i over et år – først ved å kutte antall ansatte og dernest ved å strømlinjeforme virksomheten i Madrid.

Lønnskostnadene i andre kvartal var 43,9 millioner, nesten 40 prosent ned fra 72,6 millioner kroner i samme periode i fjor. I fjor vinter måtte omkring 65 ansatte forlate Otovo, etter at selskapet lenge hadde vært i knestående. Antallet ansatte ble redusert ytterligere utover høsten i en strategi for å kutte kostnader med 225 millioner kroner.

«Otovo har fortsatt troen på å kunne optimalisere kostnadene ytterligere selv med økte volumer, noe som vil gi støtte til fremtidige kontantstrømmer fra driften.

Netto kontantstrøm fra driften var negativ med over 60 millioner kroner, men samlet sett var kontantstrømmen positiv med nesten 54 millioner kroner.

– Vi har positiv kontantstrøm takket være porteføljesalg og forbedringer i driftsresultatet. Dette er en milepæl i seg selv, fortsetter Thorsheim.

Les også Ringes ned etter Spania-kollaps Otovo har halvert bemanningen det seneste året. Nå må selskapet hente inn vikarer for å ta unna alle henvendelsene etter forrige ukes blackout i Spania.

Kortsiktige triggere

Otovo beskriver 2025-markedet som «fremdeles utfordrende», men med et europeisk boligmarked i ferd med å stabilisere seg ser selskapet positivt på utsiktene på mellomlang sikt – drevet av batterietterspørsel.

Toppsjef Thorsheim og finansdirektør Petter Ulset fremhevet på presentasjonen at de kortsiktige triggerne er på plass, med en etterspørsel som responderer på hetebølger og strømbrudd.

«Ordreinngangen økte i første kvartal og den positive utviklingen ble opprettholdt inn i andre kvartal. Denne vedvarende fremgangen, kombinert med de strukturelle forbedringene i 2024 og tidlig i 2025, gir grunnlag for å se positivt på vekst i både ordreinngang og inntekter i andre halvår og videre fremover», heter det i rapporten.