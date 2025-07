SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

Solstad Offshore leverte et solid andre kvartal med et justert driftsresultat før av- og nedskrivinger (ebitda) på 32 millioner dollar, opp fra 25 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen i kvartalet var på 77,8 millioner dollar (57,7 millioner dollar) og nettoresultatet steg kraftig til 39,8 millioner dollar, der alle fartøyene hadde 100 prosent utnyttelse.

På forhånd var konsensus-estimatet blant analytikerne et nettoresultat på 27,1 millioner dollar.

– Vi har hatt et solid kvartal med sterk operasjonell og finansiell utvikling. Med en solid ordrereserve og jevn anbudsaktivitet er utsiktene fortsatt positive, sier konsernsjef Lars Peder Solstad.

Solstad Offshore har hatt en sterk utvikling på børs i første halvår der aksjen har gått opp nesten 18 prosent siden årsskiftet. I andre kvartal signerte selskapet nye kontrakter i Brasil til en verdi av 403 millioner dollar og varsler at det vil starte med kvartalsvise utbytter fra og med tredje kvartal.

Book-to-bill-forholdet (ordreinntak i forhold til omsetning) var for første halvår på 2,8 ganger, og selskapet har nå en ordreserve på 771 millioner dollar.

Solstad Maritime svakere enn ventet

Solstad Offshore eier 27,3 prosent av det børsnoterte Solstad Maritime som også la frem tall mandag. I sitt første kvartalsregnskap som notert selskap på Euronext Oslo Børs, rapporterte Solstad Maritime et justert driftsresultat før av- og nedskrivinger (ebitda) på 78 millioner dollar og et netto resultat på 44 millioner dollar. På forhånd var konsensus-estimatet blant analytikerne et nettoresultat på millioner dollar 46,7 millioner dollar.

Utnyttelsesgraden falt til 78 prosent som følge av omfattende planlagt vedlikehold, men selskapet sikret nye kontrakter i Brasil verdt 267 millioner dollar, med oppstart i 2026.

Book-to-bill-forholdet (ordreinntak i forhold til omsetning) var i kvartalet på sterke 1,8 ganger. Solstad Maritime har nå en ordrereserve på 929 millioner dollar.

Nedjusterer guiding

Videre guider Solstad Maritime en justert ebitda for 2025 i intervallet 360–380 millioner dollar, ned fra tidligere 360–390 millioner dollar. Den øvre enden av intervallet nedjusteres som følge av lavere utnyttelsesgrad i første halvår og effekten av mobiliseringer for kommende kontrakter i Brasil, opplyses det.

Både Solstad Offshore og Solstad Maritime har styrket kontantstrømmen og betalt ned gjeld i kvartalet.