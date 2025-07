Kriserammede Argeo: Stuper over 70% prosent etter ti dagers børspause

Kriserammede Argeo har ikke vært åpen for handel siden 4. juli, da oljeserviceselskapet varslet at det ville begjære konkurs.

«Dette skyldes et utfordrende marked og mangelen på nødvendige kontrakter for å sikre stabile inntekter. Til tross for flere aktive anbud og direkte forhandlinger, har Argeo pr. i dag ingen arbeid sikret for sine fartøy før en mulig fireårskontrakt i Sør-Amerika med oppstart i andre halvår 2026,» het det fra selskapet.

9. juli opplyste selskapet at en «betydelig industriell aktør» hadde vist interesse for et oppkjøp og/eller vesentlige deler av Argeos datterselskaper, inkludert å tilby finansiering for videre drift av konsernet. Dermed ble konkursbegjæringen stanset.

«Det er imidlertid ikke inngått noen avtaler på nåværende tidspunkt, og det er ingen garantier for at prosessen vil lykkes. Styret er forberedt på å fortsette med oppbudsbegjæring når som helst. Ingen eksisterende gjeld vil bli betjent av selskapet i denne perioden», skrev selskapet.

Ifølge aksjonærlistetjenesten Holdings eier Kistefos 20,04 prosent av Argeo, verdt rundt 45 millioner kroner før handelsstansen ble opphevet.

Mandag børsmeldte Argeo at handelen ville bli gjenopptatt på Oslo Børs klokken 10.00. Rundt klokken 10.57 var handelen i gang, og aksjen stuper 75 prosent til 0,85 kroner.

Rally før det smalt

To dager før konkursnyheten steg aksjen nesten 52 prosent, etter at subsealeverandøren meldte at den hadde fullført kvalifiseringsprosessen og fortsatte mot kontraktssignering for en fireårig avtale i Sør-Amerika. Aksjen har dog vært svært volatil, med store bevegelser begge veier. Før handelsstansen var Argeo ned 63,5 prosent hittil i år, men opp 31,4 prosent siste måned.

Den nevnte fireårskontrakten har vært børsmeldt siden januar. 24. januar meldte selskapet at det var i førersetet for kontrakten. 12. februar hentet selskapet 150 millioner kroner, som skulle brukes til utstyr for fartøyet som var regnet som nummer én i anbudsrunden. 31. mars uttalte selskapet at det hadde landet endelige kommersielle forhandlinger med den potensielle kunden.

Kontrakten er basert på et konsortium med brasilianske Compagnie Maritime Monegasque og norske IKM Subsea.