Kjel Inge Røkkes oljeselskap legger seg under konsensus på resultatsiden i andre kvartal, men rapporterer fortsatt en sterk operasjonell drift. 

Tirsdag morgen leverer oljeselskapet Aker BP resultatet for andre kvartal 2025.

Selskapet kan rapportere om driftsinntekter på 2,6 milliarder dollar, 2,2 milliarder dollar i EBIDTA, og et totalt resultat etter skatt på minus 324 millioner dollar.

De legger seg dermed under konsensus estimatene på resultatsiden, som var på 381 millioner dollar i resultat etter skatt. Konsensus estimatene for driftsinntektene var midlertidig 2,5 milliarder dollar, og 2,2 milliarder dollar i EBIDTA. Selskapet treffer dermed konsensus på disse.

Konsernledelsen melder om finansielle nedskrivninger på 717 millioner dollar, lavere volum, og mer volatile olje- og gasspriser som hovedårsakene bak det negative resultatet.

Det negative resultatet etter skatt er dermed mest preget av en regnskapsteknisk nedskrivning, og påvirker ikke den frie kontantstrømmen, ifølge konsernledelsen.

Solid utbytte

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik melder at selskapets operasjonelle styrke legger til rette for et fortsatt solid utbytte.

«Vår robuste balanse og solide kontantstrøm gjør oss i stand til å håndtere markedsvolatilitet med trygghet, samtidig som vi fortsetter å levere attraktive og stabile utbytter til våre aksjonærer», skriver Hersvik i rapporten.



Konsensus estimatene treffer med andre ord blink på utbytte-siden, og havner på 0,63 dollar per aksje. Det tilsvarer ifølge rapporten 6,4 kroner per aksje. Ex-dato er 18. Juli.

Andre kvartal 2025 (Mill. USD) Q2 Q1 Driftsinntekter 2584 3201 Driftsresultat 915 1921 Resultat før skatt 852 1935 Resultat etter skatt -324 316

Nytt oljefunn

Konsernledelsen kan melde om et nytt oljefunn i den pågående Omega Alfa-brønnen i Yggdrasil-området. Videre understreker de at de er svært positive til fremtidige utsikter.

«Porteføljen av feltutviklingsprosjekter er fortsatt i rute. Oppdaterte grunnlinjeestimater bekrefter jevn fremgang, og flere mindre prosjekter ligger foran skjema», skriver selskapet.



Gjennomsnittlig oljeproduksjon var 415 tusen fat olje per dag, ned fra 441.4 tusen fat olje per dag i forrige kvartal. Dette var ifølge rapporten hovedsakelig drevet av planlagt vedlikehold ved feltene Valhall og Ula.

Produksjonskostnadene i kvartalet var på 7,3 dollar per fat, opp fra 6,5 dollar i forrige kvartal, som følge av høyere vedlikeholdsaktivitet og svakere USD mot NOK. Selskapet opprettholdt samtidig et lavt klimaavtrykk med 2,8 kg CO₂ per fat, som er blant de laveste i olje- og gassindustrien.