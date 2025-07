Fredriksen-selskap kutter i utbyttet

John Fredriksen-dominerte NorAm Drilling hadde ni av elleve rigger i drift med en utnyttelsesgrad på 82 prosent i juni, opplyses det i en melding tirsdag. Til sammenligning var utnyttelsen 86 prosent måneden før.

For inneværende måned har riggselskapet pr. 15. juli kontrakter for cirka 79 prosent av tilgjengelige riggdager. Selskapet opplyser at de har to rigger i opplag for øyeblikket og at begge markedsføres aktivt.

Forbi juli har NorAm Drilling en ordrereserve på cirka 16,9 millioner dollar, opp fra 11 millioner én måned tidligere. Det tilsvarer cirka 173 millioner kroner.



Riggselskapet eier og drifter 11 borerigger i Permian-bassenget i Texas.

Kutter i utbytte etter 15 måneder

NorAm Drilling reduserer nå det månedlige aksjeutbyttet for første gang på over ett år.

Styret vedtok tirsdag en utbetaling for juni på rundt 1,5 millioner dollar, tilsvarende 0,035 dollar pr. aksje. Det er en nedgang fra 0,04 dollar pr. aksje, som har vært det faste nivået i hele 15 måneder.

Selskapets største aksjonær er John Fredriksens Geveran Trading, med en eierandel på 48,1 prosent.

Tirsdag falt NorAm-aksjen 1,7 prosent til 23,50 kroner på Oslo Børs. Etter et kursfall på nær 30 prosent hittil i 2025, er markedsverdien av riggselskapet nå cirka 970 millioner kroner.