OKEA snubler i andre kvartal: Løfter likevel fremtidsutsiktene

Et svakt oljemarked og tekniske nedskrivninger bidro til at OKEA gikk i minus i andre kvartal.

«Vi hadde god drift, men markedet var tøft», skriver konsernsjef Svein J. Liknes i kvartalsrapporten.

Allerede 9. juli varslet selskapet om fall i inntektene og lavere oljepriser, samt en nedskrivning på opptil 35 millioner dollar.

Driftsinntektene falt til 206 milioner dollar, ned fra 241 milioner dollar samme kvartal i fjor. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) var 98 millioner dollar, mot 151 samme periode i fjor.

Resultatet etter skatt endte på minus 21 millioner dollar, mot et overskudd på 8 millioner dollar året før.

«Vi vil fortsette arbeidet med å kombinere sterke operasjonelle resultater med disiplinerte investeringer for å maksimere verdiskapingen for våre aksjonærer, med fokus på det vi kan kontrollere i et svært volatilt marked», skriver Liknes.

Under konsensus

Analytikerne hadde på forhånd ventet driftsinntekter på 191 millioner dollar, og fasiten ble 7,7 prosent høyere. Resultatet etter skatt skuffet derimot klart, med et underskudd, langt under konsensusforventningen på 13,5 millioner dollar i pluss.

Oppjusterer guidingen

Samtidig ser selskapet lysere på fremtiden.

Produksjonsguidingen for 2025 er løftet til 30.000–32.000 fat oljeekvivalenter per dag, mot tidligere 28.000–32.000. For 2026 oppjusteres anslaget til 31.000–35.000 fat per dag, fra tidligere 26.000–30.000.

Økningen skal skyldes stadig nye funn på feltet Brage, samt en godkjenning av feltet Garn West South på Draugen, med forventet produksjonsstart allerede i midten av 2026.

På den andre siden rapporterer selskapet om tøff drift på Statfjord.

«Forsinkelser i boring av nye brønner for å motvirke fallende produksjon bidrar til lavere volum, skriver Liknes og viser til et pågående samarbeid med Equinor for å bedre dette.

Basert på godkjenningen av Garn West South-prosjektet heves også investeringsguidingen (capex) for 2025 med 30–40 millioner dollar. I forrige melding var det varslet opp til 35 millionar dollar.

Nå ventes investeringer på 350–380 millioner dollar, mot tidligere 310–350 millioner. Capex for 2026 holdes uendret på 300–360 millioner dollar.