«Vi anser fortsatt Aker BP som et selskap med høykvalitetsaktiva, takket være en lete- og produksjonsportefølje i øverste kvartil globalt. Likevel ser vi en mindre attraktiv risk/reward på mellomlang sikt dersom makromiljøet for olje- og gasselskaper svekkes, slik vi forventer. Vi antar at selskapets høye eksponering mot olje og vårt negative syn på oljeprisen vil bidra til økt finansiell gearing de neste to årene, frem til produksjonsveksten ventes å starte i 2027,» skriver Della Vigna.

Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux-analytiker Oscar Ronnov kutter kursmålet fra 150 til 135 kroner og gjentar selg.

«Aker BP sikter på å øke utbyttet med minst 5 prosent årlig til og med 2028, forutsatt at Brent-oljeprisen forblir over 40 dollar pr. fat. Kepler estimerer en Brent-oljepris på 62 dollar pr. fat for 2025 og 55 dollar pr. fat for 2026, og regner med at henholdsvis omtrent 2.200.000.000 dollar og 1.200.000.000 dollar i utbytte ikke vil bli dekket av fri kontantstrøm eksklusive arbeidskapital. Dette betyr at nettogjelden sannsynligvis vil øke i løpet av perioden for å finansiere utbyttet,» skriver Ronnov, ifølge TDN Direkt.

Pareto Securities

Pareto Securities-analytiker Tom Erik Kristiansen kutter kursmålet fra 310 til 300 kroner og gjentar kjøp.

«Med 7.700.000.000 dollar i tilgjengelig likviditet og solid balanse (investment grade), mener vi Aker BP har tilstrekkelig robusthet til å opprettholde en årlig utbyttevekst på fem prosent eller mer, i tillegg til dagens direkteavkastning på 10 prosent, helt ned til en oljepris på 50 dollar fatet. Dette fremstår attraktivt. Vi mener markedet undervurderer hvor robust Aker BPs produksjonsportefølje er – den er best i klassen på andel væsker, pris, kostnader og utslipp,» skriver Kristiansen.

Danske Bank

Danske Bank-analytiker Vidar Skogset Lyngvær gjentar kursmålet 290 kroner og hold-anbefalingen.

«Etter vårt syn er Aker BP et kvalitetsselskap som leverer godt på strategien, og som gradvis nærmer seg 40 prosent produksjonsvekst fra 2026-nivået til 2028. Vi forventer ingen endringer i utbyttepolitikken. Vår hold-anbefaling skyldes i hovedsak forventninger om et svakt oljemarked gjennom vinteren. Kombinert med sterk kursutvikling hittil i år gjør dette at forholdet mellom risk/reward fremstår lite attraktivt,» skriver Skogset Lyngvær.

SP1M

Sparebank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen gjentar kursmålet på 290 kroner og hold-anbefalingen.

«De siste kvartalene har vi påpekt et skifte i investorinteresse, fra Vårs vekst og verdsettelsesappell til Aker BPs tilsvarende styrker. Innen 2026 kan Aker BP være det billigste av de tre store, med sterk produksjons- og inntjeningsvekst i 2028 og forbedret fri kontantstrøm ettersom capex avtar. Likevel, med en totalavkastning på 27 prosent hittil i år målt i norske kroner, kan mye av reprisingen allerede være innbakt i kursen. Dette utløste vår nylige nedgradering fra kjøp til hold,» skriver Sveen-Nilsen.