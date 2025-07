Det er Tawke-feltet som er angrepet, ifølge antiterrorenheten i regionen.

Den norske olje- og gassoperatøren DNO driver oljefeltene Tawke og Peshkabir i Zakho-området, som grenser til Tyrkia.

Det er fjerde dag på rad ett eller flere av oljefeltene blir rammet av droneangrep. Onsdag ble feltene Tawke og Peshkabir angrepet.

Onsdag fortalte to talspersoner at droneangrepene hadde ført til et estimert kutt i råproduksjonen på 140.000 til 150.000 oljefat per dag.