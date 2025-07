To plattformer i Nordsjøen er stengt etter at skip støtte i gangbro

Det opplyser det internasjonale energiselskapet ConocoPhillips til VG. Hendelsen skjedde i 16.30-tiden torsdag.

– Det var et lite sammenstøt, men nok til at vi må sjekke at det ikke er noen feil vi ikke ser med det blotte øyet. Det er verken skade på personell på plattformen eller fartøyet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Tore Falck til VG.

Fartøyet fikk mindre skader på noen antenner og en knust rute. Som følge av hendelsen er produksjonen fra plattformene Kilo og Bravo stengt ned, og gangbroen mellom dem er stengt i påvente av inspeksjon.

– Det som skjer etter en sånn hendelse er at vi inspiserer broen der den er festet i de to plattformene. Det arbeidet vil ta noe tid, sier Falck.

Ingen av de som jobber og bor på plattformene er flyttet, og Ekofisk for øvrig går som normalt.

(©NTB)