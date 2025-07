Oljeproduksjon ned 70 prosent etter droneangrep

Onsdag 16. juli rapporterte DNO om droneangrep mot et av selskapets anlegg i Kurdistan. Angrepet resulterte i at produksjonen på feltet ble stoppet, som gjorde at DNO-aksjen falt 3,6 prosent samme dag.

I snart to år har DNO vært tvunget til å selge olje lokalt i Kurdistan for rundt 35 dollar fatet, etter at en stengt rørledning har hindret eksport.

Nå rapporterer lokalavisen Rudaw at to tredjedeler av oljeproduksjonen i Kurdistan er stanset.

«Angrepene rammer vår infrastruktur og har ført til «null operasjoner» i Erbil og Duhok», advarer myndighetene i Kurdistan.

Ifølge tall fra 17. juli har den totale produksjonen falt til 101.680 fat per dag, det laveste siden 2015. Før angrepene var produksjonen på rundt 328.000 fat.

Shekhan-feltet, drevet av britiske Gulf Keystone, har også stoppet produksjonen på grunn av sikkerhetsrisiko, selv om det ennå ikke er truffet.

«Hvis Khurmala-feltet også blir rammet, kan produksjonen i hele regionen falle til nær null», heter det i rapporten fra internasjonale oljeselskaper.

Angrepene kommer på et tidspunkt der investeringene i regionen allerede har stått stille siden mars 2023.