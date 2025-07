Målet om å holde produksjonen på 350.000–400.000 fat frem mot 2030 støttes av en solid prosjektportefølje på rundt 30 tidligfaseprosjekter. Ti nye prosjekter forventes å bli godkjent i 2025, hvorav seks av dem i andre halvår. Fire er allerede godkjent i første halvår.

Analytikernes vurdering

Det er felles enighet blant analytikerne om at Vår Energi leverte svake resultater for andre kvartal. Samtidig bidrar økt forutsigbarhet rundt utbyttepolitikk og planlagt produksjonsopptrapping til en mer positiv vurdering av aksjens fremtidige potensial.

Aksjen er svakt opp hittil i dag, og handles ved lunsjtider for 34,19 kroner, opp 1,7 prosent.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets, har et kursmål på 37 kroner og en nøytral anbefaling. Han skriver i oppdateringen at de viktigste årsakene til avviket var høyere produksjonskostnader og avskrivninger pr. fat. I tillegg peker Sveen-Nilsen på at Vår Energi ikke gjorde noen endringer i produksjons- eller investeringsguiding for 2025. Et av de viktigste datapunktene i rapporten var annonseringen av et årlig utbytte på 1,2 milliarder dollar for 2025 og 2026, men han mener utbytteløftet krever en oljepris på 70 dollar pr. fat.

«Økt forutsigbarhet rundt utbyttebetalinger og positive produksjonsnyheter bør veie tyngre enn inntjeningsskuffelsen», skriver analytiker Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities.

Stabile utbytter

Etter dagens kvartalstall har Kristiansen en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 40 kroner. I oppdateringen skriver han videre at den organiske veksten ser ut å være akselerert, med over ti prosjekter som skal godkjennes i år, mot åtte som ble annonsert på kapitalmarkedsdagen. For Kristiansen er det også et positivt trekk at Vår Energi for første gang gir utbytteguiding for 2026.

I kvartalsrapporten signaliserer Vår Energi at stabile utbytteutbetalinger til aksjonærene er en sentral prioritet, og at de skal ta tydelige grep fremover for å sikre dette.

– For å ytterligere styrke konkurransekraften til virksomheten vår i et volatilt marked, iverksettes tiltak for å redusere kostnadene med 500 millioner dollar i 2025 og 2026, samtidig som det langsiktige produksjonsmålet opprettholdes, sier Walker.

Omtrent 20 prosent av reduksjonen på 500 millioner dollar gjelder driftskostnader, mens de resterende 80 prosentene er knyttet til capex – hovedsakelig i tidligfaseprosjekter, baseinvesteringer og deler av leteinvesteringene, opplyser finansdirektør Carlo Santopadre.