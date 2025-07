Massivt strømbrudd: Kan ha tapt gigantbeløp

Det massive strømbruddet i Spania i april har trolig kostet oljegiganten Repsol rundt 170 millioner euro i tap i forrige kvartal, melder Bloomberg og viser til kilder med kjennskap til saken.

Det tilsvarer drøyt 2 milliarder kroner.

Strømbruddet ledet til estimerte tap på rundt 100 millioner euro ved fem raffinerier og 40 millioner euro ved tre kjemikalieanlegg, ifølge kildene. I tillegg skal mindre strømfeil trolig ha kostet rundt 30 millioner euro.

Verste noensinne

Mer enn 50 millioner mennesker var uten strøm i mange timer da både Spania og Portugal ble rammet av et voldsomt strømbrudd i slutten av april.

Strømbruddet ble omtalt som det største i Spanias historie. De samlede finansielle konsekvensene er foreløpig ikke kjent, skriver nyhetsbyrået.

Ikke-navngitte lederskikkelser fra kraftbransjen har imidlertid anslått at de nasjonale tapene kan komme opp i mellom 2 og 4 milliarder euro – mellom 23,8 og 47,6 milliarder kroner.

Repsol står for nær 2 prosent av det totale strømforbruket i Spania, ifølge Bloomberg. I selskapets seneste driftsoppdatering het det at produksjonen fra Repsols raffinerier falt kraftig i andre kvartal. Den såkalte destillasjonsutnyttelsen var ned 15 prosent. Repsols rapport for andre kvartal 2025 ventes torsdag 24. juli.