Equinor gjør milliardnedskrivninger

Onsdag morgen la Equinor frem tallene for andre kvartal. Justert driftsresultat før skatt ble på 6,53 milliarder dollar, tilsvarende 66 milliarder kroner. Konsensusestimater innhentet fra Equinor selv viser at analytikerne forventet et justert driftsresultat på akkurat samme beløp.

Justert resultat for perioden endte på 1,67 milliarder dollar, ned fra 2,42 milliarder dollar samme periode i fjor. Resultat pr. aksje ble på 0,64 dollar.

For fornybarvirksomheten REN ble justert driftsresultat på negative 75 millioner dollar, lavere enn analytikernes forventinger på negative 60 millioner dollar.

– Vi er i rute til å levere produksjonsvekst i tråd med vår guiding for 2025. God drift og Johan Castberg på platåproduksjon, er viktige bidragsytere dette kvartalet. I dagens volatile markeder opprettholder vi vår rolle som langsiktig energileverandør til Europa, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.



Equinor produserte 2,1 fat oljeekvivalenter pr. dag, en økning på 2 prosent fra samme periode i fjor. Selskapet omtaler produksjonen som «sterk», og trekker frem ny produksjon fra Johan Castberg-feltet og Halten Øst, som viktige bidragsytere.

Store nedskrivninger

I dagens kvartalsrapport fremkommer det at selskapet gjør nedskrivninger på 955 millioner dollar, tilsvarende 9,6 milliarder kroner, knyttet til Empire Wind- og South Brooklyn Marine Terminal-prosjektet (SBMT). Nedskrivningene følger av regulatoriske endringer for fremtidige havvindprosjekter som gir tap av synergieffekter på SBMT, samt økt eksponering for toll.

– Vi fortsetter å utvikle vår fornybarportefølje, og utbyggingen av Empire Wind 1-prosjektet er i gang igjen. Vi har sikret prosjektfinansiering for havvindprosjektene Baltyk 2 og 3 i Polen til konkurransedyktige vilkår, som gir god avkastning, sier Opedal.

Selskapet vil betale utbytte på 0,37 dollar pr. aksje, slik som tidligere varslet. De forventer å utbetale totalt 9 milliarder dollar i utbytte i 2025, inkludert tilbakekjøp av aksjer for 5 milliarder dollar.