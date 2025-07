Løfter oljegigant til kjøp

Etter kvartalsrapporten til Vår Energi tirsdag, oppgraderer både Arctic Securities og ABG Sundal Collier aksjen fra hold til kjøp.

Arctic Securities

Arctic-analytiker Daniel Stenslet hever kursmålet fra 33 til 38 kroner.

Resultatene for andre kvartal omtales som svakere enn ventet, grunnet høyere kostnader og lavere fri kontantstrøm. Samlet sett var oppdateringen likevel positiv, hovedsakelig på grunn av forlengelsen av utbytteguidingen ut 2026 og signaler om vellykket prosjektgjennomføring og kostnadsreduksjoner, særlig knyttet til Balder X og Johan Castberg.

«Ettersom aksjekursen kan komme til å følge utviklingen i utbytte og fri kontantstrøm, bør investorer være oppmerksomme på risiko for nedside etter 2026, når utbyttenivået antas å falle. På kort sikt fremstår aksjen imidlertid som attraktiv, og vi oppgraderer derfor til kjøp – taktisk,» skriver Stenslet.

ABG Sundal Collier

ABG-analytiker John Olaisen hever kursmålet fra 36 til 41 kroner. Oppgraderingen fra hold til kjøp begrunnes med at de største operasjonelle risikoene nå er bak selskapet, etter at både Johan Castberg og Balder X har startet produksjon og følger planen for opptrapping.

«Selv om vi ikke fullt ut forstår Vårs kutt på 500 millioner dollar i "spending", viste presentasjonen for andre kvartal at selskapet har stor fleksibilitet når det gjelder timing av capex for å forsvare utbyttet. Ledelsens kommentarer viser tydelig at denne fleksibiliteten vil bli brukt,» skriver Olaisen.

«Tradisjonelle multipler er lave, både absolutt og relativt til konkurrenter, og aksjen har vært svak så langt i år sammenlignet med hovedkonkurrenten Aker BP. Alt i alt tror vi Vår-aksjen kan få et sterkt andre halvår,» skriver han videre.