Henter 100 milliarder for å redde Pemex

Mexicos president Claudia Sheinbaum planlegger å hente inn så mye som 10 milliarder dollar, nær 100 milliarder norske kroner, i et obligasjonssalg for å styrke det kriserammede statsoljeselskapet Pemex. Det melder Financial Times, som viser til kilder med kjennskap i prosessen.

Obligasjonene skal utstedes via et selskap i Luxembourg og være sikret med amerikanske statsobligasjoner. Pemex vil deretter bruke disse som sikkerhet for lån fra blant andre JPMorgan, Bank of America og Citi. Løsningen gir tilgang til billigere finansiering uten at staten direkte garanterer for gjelden.

«Strukturen gir selskapet tilgang til finansiering på statens betingelser uten å belaste balansen», skriver en Pemex-obligasjonseier til Financial Times.

Markedet reagerte umiddelbart

Renten på Pemex-obligasjonen med forfall i 2050 falt fra rundt 10 til 9,6 prosent etter nyheten. Ifølge avisen foretrekker mange forvaltere i fremvoksende økonomier Pemex-obligasjoner fordi de gir høyere rente enn statspapirer, men fortsatt nyter politisk støtte fra Mexicos regjering.

Pemex, tidligere en kontantmaskin for statskassen, har de siste årene blitt en økonomisk belastning. Produksjonen er på rekordlave nivåer, samtidig som selskapet skylder leverandører over 20 milliarder dollar og hadde et underskudd på nær 30 milliarder dollar i fjor. Det gjør selskapet til det mest gjeldstyngede oljeselskapet i verden.

Sheinbaum har varslet en bred, langsiktig plan for å snu utviklingen, men detaljene lar vente på seg. Forgjengeren Andrés Manuel López Obrador brukte over 20 milliarder dollar på en ny raffinerisatsing, men klarte ikke snu produksjonsutviklingen eller de kvartalsvise underskuddene, selv med økte direkte statlige overføringer.

Les også Pemex i trøbbel: Skylder 100 milliarder dollar Det nasjonale mexicanske oljeselskapet Pemex tapte penger for tredje kvartal på rad. Samtidig prøver selskapet å ta hånd om gjelden sin på 100 milliarder dollar.

Investor Morten Astrup: Anbefaler fire aksjer Investor og forvalter Morten Astrup tror den nordiske skogbruksgiganten kan gi 50 prosent avkastning de neste tolv månedene.

Betalingsstans i Mexico – har 3 milliarder til gode John Fredriksens Paratus Energy Services har over 3 milliarder kroner i fordringer i Mexico. – Vi forventer at betalingene kommer i gang igjen, sier konsernsjefen.

Lokale ringvirkninger

Gjeldskrisen har også konsekvenser lokalt. I flere byer ved Mexicogulfen er ubetalte regninger til leverandører blitt en økonomisk byrde. Blant de rammede er oljeserviceselskaper som Halliburton og riggselskaper som Paratus Energy Services, som har utestående betalinger fra Pemex.

Mexicos finansdepartement uttalte tirsdag at tiltakene er ment å bedre likviditeten og redusere gjeldskostnadene, og viste til at målet er å bidra til energisikkerhet og økonomisk utvikling.

En del investorer viser derimot en viss skepsis:

– Hvis dette er alt de har å komme med, står vi her igjen om fem år, sier en kilde til Financial Times.