Kina har startet byggingen av det som kan bli verdens største vannkraftverk i Tibet, bare 30 kilometer fra grensen til India.

Prosjektet har en prislapp på 167 milliarder dollar, tilsvarende 1.700 milliarder norske kroner.

Prosjektet skal levere mer enn 70 gigawatt strøm.

Det tilsvarer hele Polens samlede kraftkapasitet, og mer enn tre ganger så mye som dagens største, «Tre Kløfter»-demningen, som har en kapasitet på 22,5 gigawatt.

Ifølge Citigroup kan byggingen løfte Kinas BNP med 0,1 prosentpoeng allerede første år. Samtidig sendte nyheten aksjene China Energy Engineering og Huaxin Cement kraftig opp mandag.

Fem kraftverk skal bygges på Yarlung Tsangpo, i en av verdens dypeste og mest sårbare daler.

ENORME KREFTER: Vann som slippes ut fra «Tre Kløfter»-demningen. Foto: STR / AFP

Risiko for vannkrise

India har uttrykt bekymring for at Kina kan bruke vann som et «våpen» ved å plutselig slippe store vannmengder. India bygger nå sin egen demning på for å kunne stå imot vannsjokk og flomfare fra den kinesiske siden.

Den strategiske plasseringen av anlegget forverrer spenningen mellom India og Kina, som begge har store militære styrker utplassert i det omstridte grenseområdet.

Miljøtrussel i høyfjellet

Kina hevder prosjektet skal gi ren energi og løfte Tibet økonomisk. Men tibetanske miljøforkjempere frykter at utbyggingen vil ramme et av Kinas mest sårbare naturområder. Yarlung Tsangpo er verdens høyestliggende elv og regnes som hellig.

Tibet-platået forsyner over en milliard mennesker i Asia med vann.

I tillegg ligger elvene i et jordskjelvutsatt område.

Kinesiske myndigheter hevder de har vært i kontakt med nabolandene og lover å unngå skade på miljø og økosystem. Eksperter stiller seg likevel kritiske og advarer mot irreversible inngrep i regionen.