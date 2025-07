Subsea 7 stiger markant på Oslo Børs etter fusjonsnyheter. I februar ble det annonsert en intensjonsavtale med Saipem, og torsdag ble en fusjonsavtale signert.

ABG Sundal Collier påpeker at den eneste vesentlige endringen i fusjonsavtalen, sammenlignet med den tidligere intensjonsavtalen, er at Subsea 7 selger en ikke-navngitt forretningsenhet. Transaksjonen er ventet å tilføre selskapet ytterligere 105 millioner euro, tilsvarende 4,15 kroner pr. aksje, og kan gi et ekstra utbytte tilsvarende 2,1 prosent av dagens markedsverdi, ifølge meglerhusets beregninger.

Saipem-tall

Onsdag kveld presenterte Saipem sine andrekvartalstall. Det italienske oljeserviceselskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 413 millioner euro. FactSet-konsensus ventet 384 millioner. EBIT var imidlertid lavere enn ventet som følge av høyere av- og nedskrivninger. Driftsinntektene endte på 3.693 millioner euro, som var 7 prosent bedre enn ventet.

Nye ordre i kvartalet beløp seg til 2,2 milliarder euro, og Saipem har kontraktsdekning på 85 prosent for regnskapsåret 2025. Ordrereserven sto på 31,1 milliarder ved utgangen av kvartalet.

Subsea 7 opp, Saipem ned

Goldman Sachs mener Subsea 7 burde stige i dag, mens Saipem-aksjen ventes flatt.

«Resultatene er noe blandet. (...) Kontantstrømmen er svært sterk, noe som muligens er redningen i dag – ellers ville disse resultatene trolig blitt sett på som skuffende. Kan bli overskygget av signeringen av den bindende avtalen med Subsea 7, men det virker fortsatt som om Saipem tilbyr mer for å få fusjonen i havn. Antar at Saipem holder seg flat, mens Subsea 7 stiger 4 prosent,» skriver meglerhuset.

Klokken 10.17 er Subsea 7 opp 3,6 prosent, mens Saipem er ned 0,2 prosent.

Les også Storbank på Oslo-tur: Derfor fusjonerer Subsea 7 Morgan Stanley mener rasjonalet bak fusjonen mellom Subsea 7 og Saipem er helt tydelig og skjønner ikke kursfallet.

– Nøytralt for Subsea 7-aksjen

ABG-analytiker Njål Kleiven omtaler Saipem-rapporten som nøytral for Subsea 7.

«Vi mener Saipem-rapporten er ganske nøytral for Subsea 7-aksjen, ettersom den sterke frie kontantstrømmen og solide ebitda-overraskelsen veies opp av uendret guiding og ordreinngang som er noe svakere enn dagens aktivitetsnivå tilsier,» skriver analytikeren.

ABG har en kjøpsanbefaling og kursmål 230 kroner på Subsea 7.