Kraftig uenighet om Equinor etter tallslipp

Etter kvartalsrapporten til Equinor onsdag har en rekke meglerhus endret kursmålene sine.

SEB har oppgradert Equinor-aksjen fra hold til kjøp, men kursmålet senkes fra 305 til 300 kroner.

Analytiker Anders Rosenlund skriver at aksjen handles til omtrent 15 prosent rabatt mot sammenlignbare selskaper basert på 2026-estimatene, noe som gir attraktiv risk/reward.

Rosenlund påpeker at nedskrivningen på 955 millioner dollar knyttet til Empire Wind-prosjektet kunne vært høyere, gitt den lave diskonteringsrenten på 3 prosent.

HSBC har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og senker kursmålet fra 285 til 275 kroner.

Analytiker Kim Fustier noterer at Equinor nærmer seg produksjonstopp for olje og gass, samtidig som selskapet ventes å møte lavere gasspriser og fallende kontantdistribusjoner etter 2026. Analytikerne trekker frem at høy produksjonsvekst i 2025–2026, drevet av blant annet Johan Castberg og Bacalhau, ikke forventes å veie opp for naturlig produksjonsnedgang i årene etter.

Ifølge HSBC ventes kontantavkastningen å falle under gjennomsnittet for sektoren innen 2027, og Equinor-aksjen beskrives som verken spesielt billig eller attraktiv relativt til konkurrentene.

Les også Analytiker stusser over Equinors avkastningskrav Equinor har tidligere forespeilet 4–8 prosent realavkastning i havvind. Nå gjør de nedskrivninger med en diskonteringssats på 3 prosent. – Litt merkelig, sier analytiker Anders Rosenlund.

Goldman Sachs senker kursmålet fra 230 til 220 kroner og gjentar salgsanbefalingen.

Analytiker Michele Della Vigna mener Equinor-aksjen er sårbar for en normalisering av europeiske gasspriser, spesielt i lys av økt global LNG-kapasitet fra 2025 og utover. Analytikerne peker på at Equinor har økt gjeldsgraden betydelig – fra 11 prosent i første kvartal til 25 prosent i andre kvartal. Estimatene for inntjening per aksje er justert ned med 5–7 prosent for 2025–2027, grunnet lavere tradingmarginer og høyere driftskostnader.

AlphaValue hever kursmålet fra 306 til 310 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen.

Analytiker Isabelle Zhang fremhever at Equinors norske produksjon er stabil og støttet av nye felt som Breidablikk og Hanz, med sterke marginer og kostnadseffektivitet. Imidlertid svekkes inntjeningskvaliteten av blant annet svakere resultater i USA og lavere bidrag fra fornybarsegmentet.

DNB Carnegie gjentar kursmålet på 180 kroner (det laveste på Bloomberg) og salgsanbefalingen.

Analytiker Steffen Evjen estimerer at Equinor trenger en gjennomsnittlig oljepris på omtrent 62 dollar fatet i andre halvår for å nå break-even i fri kontantstrøm. Derfor må aksjonærutbyttene i økende grad finansieres ved å løfte gjeldsgraden, som allerede befinner seg innenfor det definerte målet på 15–30 prosent. DNB Carnegie ser fortsatt nedsiderisiko for tilbakekjøp i 2026.

Les også Equinor-sjefen: – Vi ønsker å gjenopprette tilliten Etter milliardtap og regulatoriske tilbakeslag ønsker Equinor å vinne tilbake tilliten blant investorer. – Vi må være mer forsiktige, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

UBS kutter kursmålet fra 225 til 220 kroner og gjentar salgsanbefalingen.

Analytiker Henri Patricot vurderer aksjen som dyr relativt til andre selskaper og peker på at investoroppmerksomheten fremover vil dreie mot utsiktene for aksjonæravkastning i 2026, i forkant av kapitalmarkedsdagen i februar. Empire Wind-nedskrivningen omtales som et ytterligere tegn på lavere avkastning innen fornybart, og Equinors høyere eksponering mot europeiske gasspriser trekkes frem som en svakhet.