Normalt er magasinene som forsyner Oslo med vann 87,6 prosent fulle. Nå er 78,5 prosent fylt opp. Det melder NRK.

Det er enda ikke aktuelt med restriksjoner på vanning eller andre sparetiltak, sier Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

– Det er ikke noe som bekymrer oss noe særlig, men vi følger situasjonen nøye, sier kommunikasjonssjef Jean-Yves Gallardo.

I Sør-Norge ligger strømprisene godt over det som er vanlig på denne tiden av året. Ifølge NRK var Gjennomsnittsprisen for strøm i Sør-Norge torsdag 24. juli 1,24 kroner per kWh Normalt er strømprisen i juli godt under 1 krone per kWh