EU-sjefen om amerikansk energikjøp: – Vil erstatte russisk olje og gass

EU-lederen og USAs president Donald Trump kunne søndag kunngjøre at de hadde kommet til enighet om et rammeverk for en ny handleavtale, etter intense forhandlinger den siste uken.

Avtalen innebærer blant annet at EU skal kjøpe amerikansk energi for 750 milliarder dollar.

Ifølge von der Leyen er dette for å erstatte russisk olje og gass.

– Kjøp av amerikanske energiprodukter vil bidra til å spre våre forsyningskilder og bidra til Europas energisikkerhet. Vi vil erstatte russisk gass og olje med betydelige kjøp av amerikansk flytende naturgass, olje og kjernefysisk brensel, sa von der Leyen.

EU-lederen sier at avtalen som ble inngått søndag, vil bidra til sikkerhet og stabilitet for selskaper på begge sider av Atlanteren.

– Denne avtalen vil ha en god innvirkning på bunnlinjen til europeiske selskaper.