Jeg viser til Finansavisens oppslag 24. juli hvor det fremkommer påstander om uaktsomhet og villedning som jeg mener er feilaktige. Det er derfor viktig for meg å klargjøre de faktiske forhold:

Den 3. april 2025 ble jeg gitt avskjed med umiddelbar virkning av styreleder Jan P. Grimnes, etter et styremøte tidligere samme dag.

Jeg forlot selskapets kontor samme ettermiddag og har siden ikke hatt noen rolle i selskapets videre drift. Jeg ble samtidig fjernet fra innsiderlisten 4. april – en bekreftelse jeg også mottok skriftlig fra selskapet.

Jeg ba i tillegg om en ekstra bekreftelse fra selskapet før jeg solgte aksjer, noe som først skjedde mer enn fem uker senere – i perioden 12.–14. mai 2025.

Jeg er oppriktig lei meg for utviklingen i selskapet Trond F. Crantz

Min siste oppgave som CEO var å sikre kontraktsarbeid for selskapets fartøyer og sluttføre kommersielle forhandlinger for en fireårig kontrakt i Sør-Amerika. Begge deler ble kommunisert gjennom børsmeldinger 28. og 31. mars 2025. Dette markerer også mitt siste bidrag før fratreden.

Jeg hadde dermed ingen rolle i utformingen av hverken årsrapport eller Q1-rapporten.

Aksjesalget ble gjennomført fordi det etter min vurdering ikke lenger var en god allokering av min privatkapital å ha en så stor andel av porteføljen bundet i ett enkelt selskap. Spesielt ettersom jeg ikke lenger hadde mulighet til å påvirke selskapets utvikling i rollen som administrerende direktør.

Salget var derfor motivert av normale, private investeringshensyn, og ble gjennomført i tråd med gjeldende regelverk.

Jeg har full forståelse for at situasjonen har vært krevende, både for ansatte og investorer. Det inkluderer meg selv, som har vært en betydelig aksjonær og deltager i flere emisjoner.

Jeg er oppriktig lei meg for utviklingen i selskapet, og sender mine varmeste tanker til de mange dyktige medarbeiderne som har vist imponerende innsats siden oppstarten i 2021.

Trond F. Crantz

Tidligere adm. direktør i Argeo