President Donald Trump langer ut mot Storbritannia i et innlegg på Truth Social tirsdag.

«Nordsjøoljen er en skattekiste for Storbritannia. Men skattene er så høye at det ikke gir mening. De har i praksis sagt til boreselskaper og oljeselskaper at "vi vil ikke ha dere". Gi boreselskapene incentiv, raskt. Det ligger en enorm formue i vente for Storbritannia, og langt lavere energipriser!», heter det i innlegget, med raus bruk av caps lock.

Trump oppfordrer altså Storbritannia til å skape incentiver for boreselskaper i Nordsjøen.

Dette er ikke første gang Trump ber om dette for å få ned energiprisene. I et innlegg fra mai skrev presidenten at Storbritannia måtte «stoppe med de dyre og stygge vindmøllene og heller intensivere moderne boring i Nordsjøen».

Tilbake i januar var ordlyden «Storbritannia gjør en stor feil. Åpne Nordsjøen. Bli kvitt vindmøllene».

Offensiv mot russerne

Mandag steg oljeprisene rundt 2,3 prosent etter at Trump uttalte at han vil korte ned fristen for Russland til å inngå en avtale med Ukraina. Fristen ble redusert fra 50 til 10–12 dager. Dersom det ikke inngås noen avtale, kan Russland få strengere amerikanske sanksjoner. USA har varslet at det kan innføres såkalte sekundærtollsatser på 100 prosent for handelspartnere som importerer russisk olje.

«En slik handling vil kunne presse prisene kraftig opp og fjerne det ventede overskuddet i oljemarkedet frem til 2026,» skriver ING, som ikke tror at sekundærtollene blir innført – i hvert fall ikke på 100-prosentnivået.