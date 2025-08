I en fersk analyse fra Barclays stiller bankens analytikere spørsmål ved om oljemarkedet kan stå foran en flerårig oppgang, som følge av fallende vekst i ikke-Opec-produksjon og overraskende sterk etterspørsel.

«What if ... we are setting up for a multi-year bull run?», spør analytiker Lydia Rainforth.

Storbanken oppfordrer til å bygge posisjoner i olje- og energiselskaper fra neste år.

Ingen vekst?

Amerikansk skiferolje, som tidligere har stått for nesten all veksten på tilbudssiden, viser tegn til stagnasjon, ifølge banken, som estimerer at ikke-Opec-tilførselen kun vil øke med 0,5 millioner fat pr. dag mellom 2026 og 2028, og nærme seg null innen 2030.

– USAs bidrag til produksjonsvekst faller dramatisk de neste fem årene, fastslår Rainforth.

Lavere vekst i oljeproduksjonen utenfor Opec fører til at Opec+ sine reserver tømmes. Ifølge banken har dette ikke skjedd på et tiår, og det vil kunne medføre stramhet i markedet samt høyere oljepriser fra 2027 og utover.

Til tross for store prosjekter i blant annet Brasil og Guyana, ventes det kun marginal vekst etter 2026. Dette skyldes både naturlige produksjonsfall i modne felt og høye terskler for nye investeringer.

– Vi trenger høyere priser for å få både kortsiktige og langsiktige volumer tilbake til markedet, heter det.

Anbefaler alt av olje

Barclays mener energisektoren er undervurdert, og fremhever selskaper som Shell, TTE, Eni, Repsol og Vår Energi som særlig attraktive. Repsol trekkes frem som en aksje med sterkt kortsiktig moment.

– Repsol har god posisjon på kort sikt, med 12 prosent kontantavkastning, skriver Rainforth.

Innenfor oljeservicesektoren løftes Adnoc Drilling, Saipem, Subsea 7 og Técnicas Reunidas frem som selskaper med potensial for høy aktivitet og avkastning frem mot 2030.

– Vi ser verdi i hele energisektoren – både blant integrerte selskaper, produsenter og serviceselskaper, konstaterer Barclays.

Banken mener også at dagens relativt stabile oljepriser – rundt 70 dollar fatet – er et godt utgangspunkt for å posisjonere seg før et mulig oppsving.

– Dette gir en overbevisende grunn til å revurdere investeringer i olje- og gassektoren.