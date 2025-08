Analytiker: Oljeprisen til himmels eller zugzwang

President Donald Trump uttalte tirsdag kveld at han vil gi Russland ti dager til å inngå en våpenhvile med Ukraina. Dersom ingen avtale inngås, har USA truet med å innføre sekundærsanksjoner, som 100 prosent toll, på land som handler russisk olje, særlig Kina, India og Brasil.

JPMorgans oljeanalytikere mener truslene bør tas på alvor.

Trumps hardere linje overfor president Putin kommer få uker etter at USA kunngjorde en ny plan for våpenleveranser til Ukraina – «et betydelig politisk linjeskifte», hevder leder for råvareanalyse, Natasha Kaneva.

Hun minner også om at Iran-angrepet var en trussel som til slutt ble virkelighet.

Zugzwang

Både Russland og USA har midlene til å påføre hverandre betydelig skade, og av den grunn har ingen et klart strategisk overtak. Kaneva kaller det zugzwang, fra sjakkverdenen, hvor hvert trekk man gjør, forverrer stillingen.

I et slikt scenario, hvor ingen av partene gjør noe spesielt, forventes oljeprisen å falle til 60 dollar ved årsslutt.

Kina slutter neppe å kjøpe

Men dersom USA og Russland lanserer tiltak mot hverandre, og det fører til redusert oljetilbud, skal oljeprisen kraftig opp. Hvor høyt konkretiserer ikke JPMorgan – men sharply higher.

«Mens Kina har gitt uttrykk for at det ikke vil endre sine kjøpsmønstre, har India signalisert vilje til å etterkomme europeiske og amerikanske sekundærsanksjoner, noe som potensielt setter opptil 2,3 millioner fat russisk olje daglig i spill,» skriver Kaneva.

Russland har sterke kort

Russland har foreløpig avvist ultimatumet fra Trump, men sitter likevel med sterke kort, ifølge oljeanalytikeren.

Siden 2022 har Moskva gradvis styrket kontrollen over viktige eksportkanaler, særlig Caspian Pipeline Consortium (CPC), som frakter mellom 1,5 og 1,6 millioner fat daglig, hvorav amerikanske selskaper bidrar med 600.000 til 700.000 fat. 65 prosent av oljen i CPC er vestlig.

En av de mest sannsynlige motreaksjonene fra Russland vil være å stenge CPC-rørledningen, som for øvrig har blitt stanset i drift flere ganger som følge av ordrer fra russiske myndigheter.

Worst case-scenarioet som JPMorgan regner seg frem til, er at 5,3 millioner fat daglig blir fjernet fra markedet. Opecs bærekraftige reservekapasitet utenom Russland er til sammenligning på 1,3 millioner fat pr. dag.

«Likevel kan de drastiske tiltakene med å fjerne 5,3 millioner fat russisk olje daglig fra markedet og bryte kommersielle bånd med land som importerer russisk olje, føre til betydelige oljeprishopp, destabilisere globale markeder og ramme amerikanske forbrukere negativt. Dette gjør slike handlinger lite sannsynlige og politisk risikable. Trump er svært opptatt av oljeprisen, og uttalte 16. juli at dagens pris på 64 dollar er gunstig,» skriver Kaneva.