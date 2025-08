Torsdag morgen la offshoreselskapet Subsea 7 frem tallene for andre kvartal. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble på 360 millioner dollar, opp fra 292 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 23 prosent.

På forhånd ventet analytikerne en justert EBITDA på 354 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Subsea 7 leverte sterk lønnsomhetsvekst i andre kvartal 2025, drevet av solid gjennomføring av porteføljen av prosjekter innen både subsea og konvensjonell virksomhet, samt fornybar, sier konsernsjef John Evans.

Selskapets inntekter endte på 1.756 millioner dollar, opp fra 1.739 millioner i samme periode i fjor. Analytikerne forventet inntekter på 1.817 millioner dollar.

Konsernets justerte EBITDA-margin ble på 20,5 prosent, en økning på 370 basispunkter fra samme periode i fjor.

Resultatet endte på 131 millioner dollar, opp fra 63 millioner dollar i samme periode i fjor. Analytikerne ventet et resultat på 111 millioner dollar.

Subsea 7 (Mill. USD) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 1.756 1.739 Justert EBITDA 360 292 Driftsresultat 186 137 Resultat 131 63

Opprettholder prognoser

Ordreinngangen for andre kvartal endte på 2,5 milliarder dollar, tilsvarende et forhold mellom ordreinngang og omsetning (book-to-bill) på 1,4. Ved utgangen av juni var ordrebeholdningen på 11,8 milliarder dollar.

Selskapet skriver at det opprettholder sine prognoser for 2025. Det forventer at inntektene i 2025 vil ligge mellom 6,8 milliarder og 7,2 milliarder dollar, mens den justerte EBITDA-marginen ventes å være i området fra 18 til 20 prosent. I 2026 forventer det at marginene vil overstige 20 prosent, og baserer det på faste kontraktsreserver og mulighetene i tilbudsporteføljen.

I februar ble det meldt at Subsea 7 og Saipem skal slå seg sammen, og torsdag i forrige uke ble den endelige fusjonsavtalen signert. Fusjonen skal etter planen skje i andre halvår 2026.