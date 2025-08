Fredriksen-favoritt knuser forventningene

John Fredriksen-dominerte Valaris var onsdag kveld ute med sine tall for andre kvartal.

Gjennom Famatown Finance har investoren lastet opp med aksjer fra sommeren 2024 til april 2025, da aksjebeholdningen økte fra 5,39 millioner til 7,50 millioner aksjer. Det tilsvarer i dag en eierandel på 10,56 prosent av hele Valaris. Fredriksen har også styreplass i riggselskapet.

Etter en kursoppgang på 5,1 prosent i etterhandelen i New York, er posisjonen verdt 383,62 millioner dollar, nær 4 milliarder kroner.

«Seatankers har i dag over 30 nybygg innen tank, bulk og subsea til en samlet verdi på over 3 milliarder dollar. Vi har også en betydelig privat flåte og gjør kontinuerlige vurdering på hvordan vi håndterer skipene vi eier. I tillegg eier vi shipping- og offshoreaksjer for over 4 milliarder dollar. Shipping er fortsatt den viktigste sektoren for oss, men vi har for eksempel også bankaksjer for over 1 milliard dollar,» uttalte investoren til Finansavisen i juni.

34 prosent over guiding

Riggselskapets andre kvartal var langt bedre enn ventet.

Driftsinntektene beløp seg til 615,2 millioner dollar, mot ventede 582,2 millioner, ifølge Bloomberg. Valaris hadde tidligere guidet 570–590 millioner dollar.

EBITDA endte på 201 millioner dollar – hele 22 prosent bedre enn ventet. Det var også 34 prosent over midtpunktet i guidingen, påpeker Arctic Securities.

Netto rentebærende gjeld i andre kvartal var 568 millioner dollar, ned fra 630 millioner ved utgangen av første kvartal.

Resultatet etter skatt endte på 114,2 millioner dollar, tilsvarende 1,61 dollar pr. aksje.

Selskapets ordrereserve er økt med 12 prosent siden april, til over 4,7 milliarder dollar. Det gir god visibilitet for 2025 og 2026, skriver Arctic Securities.

«Vi mener at en moderat kursoppgang er berettiget basert på tallene. Resultatpresentasjonen, som alltid er viktig, starter klokken 16.00 i dag,» skriver ABG Sundal Collier.

– Jeg er svært stolt av hele Valaris-teamet for å ha levert nok et kvartal med sterk operasjonell og finansiell styrke, sier adm. direktør Anton Dibowitz.

– Som forventet blir mulighetene for flyterigger, som vi har snakket om i tidligere kvartaler, nå til faktiske kontrakter. Vi venter at flere kontrakter vil bli tildelt i bransjen de neste månedene, legger Dibowitz til.