BW Energy meldte fredag morgen om en EBITDA på 99,0 millioner dollar i andre kvartal, med et justert nettoresultat på 26,7 millioner dollar.

Produksjonen i første halvår var på 6,2 millioner fat, tilsvarende 34.200 fat pr. dag. Det er en kraftig økning fra 25.400 fat pr. dag i samme periode i fjor. Samtidig falt driftskostnadene til 18,3 dollar pr. fat, ned fra 26,2 dollar.

– Vi leverte et sterkt første halvår med produksjon over den øvre delen av guidingen og langt lavere kostnader enn i 2024, sier adm. direktør Carl Arnet.



Selskapet hadde en EBITDA på 281,1 millioner dollar i første halvår, mot 185,8 millioner dollar året før. Nettoresultatet økte fra 61,9 til 109,7 millioner dollar.

Svakere enn ventet

Bloomberg-konsensus viser at analytikerne på forhånd hadde ventet driftsinntekter på 189,0 millioner dollar og en EBITDA på 114,3 millioner dollar.

BW Energy (Mill. dollar) 2.kv /25 2.kv /24 Driftsinntekter 192,6 165.9 Justert driftsresultat 52,9 40.5 Resultat før skatt 47,8 30.9 Resultat etter skatt 26,7 14.5

Gjentar guidingen

Samtidig gjør selskapet store strategiske fremskritt. Investeringsbeslutning er tatt for både Maromba-feltet i Brasil og Golfinho Boost-prosjektet.

– Maromba-utbyggingen er nå i gang og vil være transformativ for oss. Vi forventer at produksjonen vil passere 90.000 fat pr. dag i 2028, sier Arnet.

Et nytt oljefunn på 25 millioner fat er gjort i Bourdon-prospektet utenfor Gabon.

– Dette er svært lønnsomme fat og et godt eksempel på hvordan vi bruker eksisterende infrastruktur for rask utvikling, sier Arnet.

Guidingen for hele 2025 holdes uendret. Selskapet venter produksjon på 11 til 12 millioner fat, driftskostnader på 18 til 22 dollar fatet og investeringer på mellom 650 og 700 millioner dollar.

Ledelsen fremhever høy kontantstrøm og lav gjeld som nøkkelfaktorer for videre vekst i et uforutsigbart oljemarked.