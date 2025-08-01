Bedre enn ventet for oljegigant

Energikjempen Exxonmobil endte andre kvartal med et resultat før skatt på 1,64 dollar pr. aksje. Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat før skatt på 1,56 dollar pr. aksje, ifølge Factset.

Det kommer frem i selskapets rapport for andre kvartal. Inntektene endte på 7,1 milliarder dollar, om lag 73 milliarder norske kroner, ned 23 prosent fra tilsvarende periode året før.

Aksjen ligger opp om lag 1,7 prosent i førhandelen fredag ettermiddag.