DOF Group har blitt tildelt to langsiktige kontrakter av Petrobras for ankerhåndteringsfartøy. Den totale verdien av kontraktene er på over 220 millioner dollar, eller nesten 2,3 milliarder kroner, ifølge en børsmelding fredag.

Skandi Fluminense og Skandi Lifter har begge blitt kontrahert på fireårskontrakter. Kontrakten for Skandi Fluminense forventes å starte i januar 2026 og Skandi Lifter i februar 2026.

Tildelingene er gjort under den samme anbudsprosessen som resulterte i kontrakter for DOFs fartøy Skandi Logger, Skandi Iguaçu, Skandi Angra, Skandi Paraty og Skandi Urca, som tidligere ble annonsert.