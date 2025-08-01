Oljeprisen stiger på Opec+-rykter

Kilder av Reuters melder at Opec+ vil trolig øke oljeproduksjonen med 548.000 fat pr. dag på søndagens møte.

Tre kilder bekrefter at oljekartellet vil øke med 548.000 fat pr. dag fra september, mens en fjerde kilde opplyser at diskusjonene fortsatt pågår og at økningen kan bli mindre.

Opec+, som står for omtrent halvparten av verdens oljeproduksjon, har i flere år kuttet produksjonen for å støtte oljeprisene. Men gruppen snudde nylig for å vinne tilbake markedsandeler, spesielt etter at USAs president Donald Trump ba Opec om å produsere mer for å holde bensinprisene nede, skriver nyhetsbyrået.

Brent spot steg 50–60 cent på meldingen. Brent for levering i oktober handles ned 0,1 prosent til 71,63 dollar.

I juli steg Brent med 7,3 prosent – beste måned siden september 2023.