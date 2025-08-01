Etter at både Pareto og Danske Bank nedgraderte Subsea 7 fra kjøp til hold i forrige uke, er det nå RBC som trekker i bremsen og gjør samme manøver fredag.

«Selv om vi er optimistiske til fusjonen med Saipem og vekstmulighetene den kan bringe, forblir vi forsiktige med tanke på makrobildet,» skriver RBC.

Lang fusjon

Meglerhuset uttrykker også skepsis til den lange tidslinjen frem til transaksjonen er gjennomført, noe som først er ventet å skje i løpet av andre halvår 2026.

Analytikeren påpeker at korrelasjonen mellom offshore-selskapenes inntjening og råvarepriser har svekket seg i denne syklusen, ettersom mange offshoreprosjekter fortsatt er lønnsomme selv med en oljepris på rundt 40 dollar fatet.

Subsea 7 handles nær rekordnivåer, støttet av solid ordreinngang og sterke marginer. Analytikeren påpeker også at inntjeningen for 2025 er ventet å komme opp på nivå med 2012, justert for oppkjøp.

«Vi nedgraderer både Saipem og Subsea 7 fra "outperform" til "sektorperform", for å reflektere usikkerheten den langvarige gjennomføringsprosessen skaper for aksjekursutviklingen, samt det begrensede potensialet for oppjusteringer før fusjonen er i havn. Vi harmoniserer kursmålene i analysen, og benytter fortsatt en 4,0x EV/EBITDA-multippel basert på 2026-estimatet som grunnlag for vårt kursmål på 230 kroner for Subsea 7,» heter det.