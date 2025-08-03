Norske oljeanalytikere: Langt høyere estimater enn utenlandske

I en søndagsrapport fra analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier påpeker han at estimatene hos finansdatatjenesten FactSet, særlig oljeprisforutsetningene, varierer betydelig mellom ulike aktører.

Eksempelvis har norske små oljeselskaper betydelig høyere prisforventninger for 2026 sammenlignet med større og internasjonale selskaper.

De norske små – Bluenord, DNO, Okea, BW Energy og Panoro Energy – har en gjennomsnittlig oljeprisforutsetning på 71,9 dollar fatet for 2026 blant analytikerne.

Videre har både Aker BP og Vår Energi 69,5 dollar, mens Equinor har 67,5 dollar.

– Betydelig nedside i estimatene

Likevel er forventningene hos Equinor hele 2,6 dollar høyere enn gjennomsnittet til de store internasjonale oljeselskapene som Exxon, Chevron, BP, Shell og Eni.

– Den underliggende årsaken ser ganske enkelt ut til å være at norske analytikere har høyere oljeprisforventninger enn internasjonale oljeanalytikere, skriver Olaisen.

Dette kan gi et misvisende bilde for dem som bruker FactSet, hvor norske selskaper kan fremstå som billigere enn de egentlig er.

– Dersom fremtidig oljepris (strip) blir som ventet, kan det ligge betydelig nedside i konsensusestimatene for norske oljeselskaper, mens estimatene for de store internasjonale aktørene sannsynligvis holder seg stabile, fortsetter Olaisen.

DNO skiller seg ut med en estimert oljepris som ligger omtrent ti dollar over forutsetningene til Chevron.

– Når nordmenn sier «Det ordner seg», så mener de det, heter det avslutningsvis.