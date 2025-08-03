Ny stor økning fra Opec+ – klart for pause

Opec+ øker oljeproduksjonen med 547.000 fat pr. dag fra september, melder oljekartellet søndag. Dermed er hele produksjonskuttet på 2,2 millioner fat pr. dag reversert, etter nærmere to år der store mengder olje ble holdt utenfor markedet for å støtte prisene.

Markerer avtaleslutt

Beslutningen markerer slutten på avtalen som ble inngått i januar 2024, der åtte medlemsland – ledet av Saudi-Arabia, Irak og De forente arabiske emirater – frivillig kuttet produksjonen med 2,2 millioner fat pr. dag, grunnet bekymring over økt elbil-andel og svak vekst i etterspørselen fra Kina, ifølge Financial Times.

Kuttene, som opprinnelig var ment å vare i tre måneder, klarte ikke å stanse prisfallet og førte til interne spenninger, etter at kartellet mistet markedsandeler til USA, Brasil og Canada.

I desember 2024 varslet Opec+ at produksjonskuttene gradvis ville bli rullet tilbake fra mars. Siden den gang har gjeninnhentingen gått langt raskere enn ventet, og har overrasket markedet med et tempo som gjør at kartellet nå ligger omtrent ett år foran skjema.

Kartellet har fortsatt to øvrige kuttpakker i spill: et frivillig kutt på 1,65 millioner fat pr. dag fra åtte medlemsland og et bredere kutt på 2 millioner fat pr. dag fra samtlige medlemmer. Disse kuttene skal etter planen opphøre ved utgangen av 2026, ifølge FT.

– Pauseknappen

Etter september vil ikke Opec+ slippe ut mer olje i markedet, spår Goldman Sachs, som viser til økt amerikansk produksjon, avtagende global økonomisk vekst, og oppbygging av oljelagre etter slutten på kjøresesongen i september.

Investeringsbanken RBC tror også dette markerer det siste kuttet før en pause.

«Vi forventer at de åtte landene vil fase inn de gjenværende 549.000 fatene pr. dag i september, og deretter trykke på pauseknappen for ytterligere økninger,» skriver RBC.