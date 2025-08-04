Mulig gigantfunn: Største på 25 år

BP melder om mulig storfunn i Brasil. Tidlige analyser viser potensial for det største funnet på 25 år.

Publisert 4. aug.
OLJEFUNN: BP melder de kan ha gjort største oljefunn på 25 år. Foto: Reuters
Borge Skurtveit
BP meldte mandag morgen at tidlige analyser fra Bumerangue-blokken utenfor Brasil viser potensial for et betydelig oljefunn. Dersom videre boring og testing bekrefter indikasjonene, kan funnet bli selskapets største siden Thunder Horse-funnet i 1999.

– Brønnen traff reservoaret omtrent 500 meter under toppen av strukturen og penetrerte en anslått hydrokarbonsøyle på 500 meter i et høykvalitets pre-salt karbonatreservoar med et areal på over 300 kvadratkilometer, skriver selskapet i en oppdatering.

Blokken ligger i dypvann i Santos-bassenget sørøst i Brasil. Regionen har vært et strategisk viktig leteområde for en rekke oljeselskaper, og brasilianske myndigheter har de siste årene åpnet for betydelig internasjonal aktivitet.

BP understreker at det fortsatt er tidlig i prosessen.

– Faktiske resultater eller utfall kan avvike vesentlig fra det som uttrykkes i slike utsagn, heter det i meldingen.

