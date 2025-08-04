OPEC+ har avsluttet sin aggressive produksjonsøkning, men gir ingen tydelige signaler om neste trekk. Etter at 2,2 millioner fat pr. dag er tilbakeført til markedet, kan det like gjerne komme et nytt kutt som en videre økning, eller ingenting, skriver Bloomberg.

Saudi-Arabia og Russland har det siste året presset olje ut i et sårbart globalt marked for å ta markedsandeler. Det har gitt forbrukere midlertidig prislette, noe Donald Trump har utnyttet i sin kamp for billig energi.

Les også Ny stor økning fra Opec+ – klart for pause Opec+ øker produksjonen med 547.000 fat per dag. Oljekartellet vil trolig trykke på pauseknappen, ifølge oljeanalytikere.

Samtidig gjenstår fortsatt 1,66 millioner fat pr. dag av den opprinnelige kutten fra 2023. Disse fatene er teknisk sett fortsatt ute av markedet frem til slutten av 2026, men kan hentes inn tidligere.

– Alle alternativer ligger på bordet, sier Helima Croft i RBC Capital Markets til Bloomberg.



Ifølge OPEC+-kilder kan produksjonen holdes stabil en stund, men gruppen følger markedet tett. En oppfølging er planlagt 7. september.

– Vi kan forvente en «vente-og-se»-holdning de neste månedene, sier Greg Brew i Eurasia Group.

Ifølge Det internasjonale energibyrået kan oljemarkedet gå mot et betydelig overskudd på 2 millioner fat daglig i fjerde kvartal. Det vil legge press på prisene, som allerede er nede i under 70 dollar fatet.

Goldman Sachs og JPMorgan forventer fall mot 60 dollar senere i år, langt under nivåene Saudi-Arabia og flere OPEC-medlemmer trenger for å finansiere statsbudsjettene.

Trump har i tillegg økt det politiske presset på Russland med trusler om sekundærsanksjoner mot kjøpere av russisk olje hvis krigen i Ukraina ikke avsluttes.

– Gruppen trår fortsatt varsomt. Det er en fin balansegang mellom å forsvare markedsandeler og å bevare enigheten i alliansen, sier Jorge Leon i Rystad Energy.