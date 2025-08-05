Shelf Drilling-bud: Gigantisk premie

Det saudiarabiske riggselskapet ADES International Holding legger inn bud på alle aksjene i Shelf Drilling for 14 kroner pr.aksje, tilsvarende 3,9 milliarder kroner.

Det er hele 62 prosent oppside fra sluttkurs på 8,61 kroner.

Styret i Shelf Drilling anbefaler aksjonærene å godta budet, og har fått en uavhengig verdivurdering fra investeringsbanken Evercore som konkluderer med at budet er fair.

Store aksjonærer, inkludert Castle Harlan og Perestroika, samt selskapets ledelse og styremedlemmer med totalt 15 prosent eierandel, støtter oppkjøpet.

STORAKSJONÆR: Frederik Mohn eier, via investeringsselskapet Perestroika, over 13,6 millioner aksjer, tilsvarende 5,3 prosent av utestående. Foto: Iván Kverme

Avtalen forventes å bli gjennomført i fjerde kvartal. ADES vil innfri Shelf Drillings gjeld på 1,3 milliarder dollar i forbindelse med transaksjonen.

Etter transaksjonen vil selskapet ha en flåte på 83 jackup-rigger, hvorav 33 kommer fra Shelf Drilling. Den kombinerte ordreboken vil være på 9,45 milliarder dollar pr. 30. juni 2025. ADES venter årlige driftskostnadssynergier på 40–50 millioner dollar.

– Vi er svært glade for å kunngjøre oppkjøpet av Shelf Drilling. Med denne milepælen styrker vi vår posisjon som markedsleder innen boring på grunt vann, med økt skala, bedre asset-kvalitet og større operasjonell rekkevidde, kommenter adm. direktør Dr. Mohamed Farouk i ADES.

– Dagens kunngjøring gir umiddelbar og betydelig verdi til våre aksjonærer, og reflekterer styrken i virksomheten og våre ansattes innsats. Vi er sikre på at kombinasjonen vil realisere det fulle strategiske potensialet i vår globale flåte, uttaler konsernsjef Greg O’Brien i Shelf Drilling.

En oppjekkbar borerigg som eies av Shelf Drillng. FOTO: SHELF DRILLING

Hever guidingen

I en separat melding fremgår det at Shelf Drilling nå venter en justert ebitda på 320–360 millioner dollar i 2025, der nedre ende er økt med 10 millioner dollar fra 310–360 millioner dollar.

Omsetningen i tredje kvartal ventes å falle med fem til ti prosent sekvensielt, mens omsetningen i fjerde kvartal forventes å være høyere enn tidligere perioder i 2025, hovedsakelig på grunn av forventet bidrag fra rigger som starter nye kontrakter i Nordsjøen og Vest-Afrika.

Turbulent

Shelf Drilling fikk i fjor suspendert syv rigger på kontrakt med Saudi Aramco, som følge av at Saudi-Arabia senket oljeproduksjonsmålene. Selskapet omdisponert da flere av de suspenderte riggene, og to av dem ble raskt flyttet til Nigeria på nye langtidskontrakter.