Det saudiarabiske oljeselskapet Saudi Aramco fikk et justert nettoresultat på 24,5 milliarder dollar i andre kvartal 2025, ned fra 26 milliarder dollar i første kvartal 2025 og 29,1 milliarder dollar i andre kvartal i 2024. Videre erklæres et utbytte på 21,3 milliarder dollar, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Resultatet var lavere enn konsensusforventningene og er tiende kvartal på rad med resultatnedgang, ifølge Bloomberg.

– De fundamentale forholdene i markedet forblir sterke og vi venter at oljeetterspørselen i andre halvdel av 2025 vil være mer enn to millioner fat pr. dag høyere enn i første halvdel av året, kommenterer konsernsjef Amin H. Nasser.

Aramcos langsiktige strategi er i samsvar med troen på at hydrokarboner vil fortsette å spille en viktig rolle i globale energi- og kjemikaliemarkeder, fortsetter Nasser.

– Vi fortsetter å investere i ulike initiativer, som nye energikilder og digital innovasjon med fokus på AI - med sikte på å utnytte vår skala, lave kostnader og teknologisk fremskritt for langsiktig suksess, sier konsernsjefen.