Tror på lønnsomhet: Regjeringen satser videre på havvind

– Havvind skaper allerede verdier og arbeidsplasser i Norge, skriver regjeringen i en pressemelding.
Tirsdag legger de fram en ny strategi for leverandørindustrien for havvind hos Aibel i Haugesund, som for tiden bygger en ny offshore-plattform for energiselskapet Ørsted.
I strategien presenteres tall fra Multiconsult i 2023 som viser at:
* Sysselsettingen i havvind økte til nesten 6000 årsverk i 2023.
* I 2023 omsatte over 800 selskaper – mange med erfaring fra petroleumsnæringen – for 44,6 milliarder kroner, en vekst på nær 30 prosent.
– Kan bli lønnsomt
Energiminister Terje Aasland (Ap) mener at havvind kan bli lønnsomt på sikt.
– Ved å støtte utviklingen av havvind på norsk sokkel i oppstartsfasen, legger regjeringen til rette for økt kraftproduksjon og teknologiutvikling. Dette kan gjøre havvind lønnsomt på sikt, sier han i pressemeldingen.
Aasland understreker at regjeringen ikke skal gi statsstøtte til havvindprosjekter i all overskuelig framtid.
– Men vi skal bidra i den avgjørende oppstarten. Dette er en god investering for Norge, sier han.
Myrseth: – I verdensklasse
Med på lanseringen av den nye strategien er også næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).
– Havvind er den største driveren for eksport innen norske fornybarnæringer, og vår leverandørindustri hevder seg allerede i beinhard internasjonal konkurranse. Det er fordi de bygger videre på norsk offshorekompetanse i verdensklasse, sier Myrseth.
Glad for å gjøre det i Rogaland
Regjeringen har en ambisjon om å tildele areal for 30 GW havvind innen 2040. Dette er nesten like mye som hele den norske vannkraftproduksjonen, opplyser regjeringen.
– Skal vi nå klimamålene våre og sikre fremtidig konkurransekraft, må vi få fart på den grønne omstillingen. Havvind er en del av løsningen, sier Bjelland Eriksen (Ap), som selv er fra Stavanger.
Han sier at han er glad for å legge fram den nye strategien i Rogaland.
– Rogaland har en stor og viktig leverandørindustri som er avhengig av forutsigbarhet knyttet til støtte til å utvikle teknologi, skape arbeidsplasser og bidra til utslippskutt, sier han.
Satser videre
I den nye strategien går regjeringen blant annet inn for å:
* Videreføre satsingen på havvind og legge til rette for jevnlige utlysninger og støttekonkurranser.
* Bidra til å styrke samarbeidet rundt nordsjøbassenget
* Fortsette å bidra til videreutvikling av teknologi og kompetansebygging innen havvind. * Lage en plan for veien videre for utvikling av havvind som skal legges fram senest i 2026.
Offshore Norge: – Viktig og velkommen
Direktør for havvind i Offshore Norge, Roger Pedersen, sier at strategien for leverandørindustrien til havvind er både viktig og velkommen.
– Videre satsing på havvind betyr arbeidsplasser, industriutvikling og nye eksportmuligheter, sier han i en pressemelding.
Han peker på at et velfungerende hjemmemarked er avgjørende for at norske leverandørbedrifter skal hevde seg globalt.
– Skal selskapene investere, må de vite at det kommer flere prosjekter også i Norge de neste årene. Forutsigbarhet og tildeling av nye arealer er avgjørende, noe også regjeringens strategi slår fast, sier Pedersen.
