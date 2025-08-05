Tror på lønnsomhet: Regjeringen satser videre på havvind

– Havvind skaper allerede verdier og arbeidsplasser i Norge, skriver regjeringen i en pressemelding.

Tirsdag legger de fram en ny strategi for leverandørindustrien for havvind hos Aibel i Haugesund, som for tiden bygger en ny offshore-plattform for energiselskapet Ørsted.

I strategien presenteres tall fra Multiconsult i 2023 som viser at:

* Sysselsettingen i havvind økte til nesten 6000 årsverk i 2023.

* I 2023 omsatte over 800 selskaper – mange med erfaring fra petroleumsnæringen – for 44,6 milliarder kroner, en vekst på nær 30 prosent.

– Kan bli lønnsomt

Energiminister Terje Aasland (Ap) mener at havvind kan bli lønnsomt på sikt.

– Ved å støtte utviklingen av havvind på norsk sokkel i oppstartsfasen, legger regjeringen til rette for økt kraftproduksjon og teknologiutvikling. Dette kan gjøre havvind lønnsomt på sikt, sier han i pressemeldingen.

Aasland understreker at regjeringen ikke skal gi statsstøtte til havvindprosjekter i all overskuelig framtid.

– Men vi skal bidra i den avgjørende oppstarten. Dette er en god investering for Norge, sier han.

Myrseth: – I verdensklasse

Med på lanseringen av den nye strategien er også næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).