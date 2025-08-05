Natt til onsdag blir strømprisen negativ

I Sørøst-Norge blir prisen 17,8 øre per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir den 5,09 øre, i Nord-Norge blir den 2,03 øre, og i Vest-Norge blir den 11,008 øre, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (16,93 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 1,35 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen onsdag blir mellom klokken 3 og 4 på natten i Sørøst-Norge, da på -1,3 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørvest-Norge -0,09 øre, Midt-Norge -0,7 øre, Nord-Norge -0,9 øre og Vest-Norge 1,2 øre.

Mandag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 75,3 øre per kWh og -2,4 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 70,08 øre per kWh og 19,4 øre per kWh.

Strømstøtten dekker 90 prosent av prisen over 75 øre, time for time.