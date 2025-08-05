USA skal bygge kjernekraftverk på månen

Mens norske politikere krangler så busta fyker om fremtidsrollen til kjernekraft, er beskjeden fra NASA-sjef Sean Duffy tydelig: USA må utplassere et kjernekraftverk på månen innen 2030.

Grunnen? Kina og Russland har annonsert sine intensjoner om å gjøre det samme, innen midten av 2030-årene. Anlegget skal gi kraft til en planlagt felles base til de to supermaktene.

NASA tror dette kan utløse et nytt romkappløp, skriver Politico

«Det første landet som lyktes med å utplassere en kjernekraftreaktor på månen vil kunne begrense adgangen til andre aktører. Det kan potensielt begrense USAs evne til å etablere det planlagte Artemis-romfartsprogrammet, om ikke vi er førstemann ut», er beskjeden fra Duffy.

Artemis-programmet ble annonsert i 2017, og tar sikte på å gjennomføre bemannede reiser til månen. Det skal også legge til rette for fremtidige bemannede reiser til Mars.

Lite anlegg

Ønsket fra Duffy kommer få måneder etter flere presidentordre som skal øke kommersialiseringen og konstruksjonen av små modulær kjernekraftreaktorer (SMR). Ingen slike er tildigere bygget i USA eller godkjent av myndighetene.

Kjernekraftreaktoren NASA ønsker seg, kan maks veie 15 metriske tonn og må generere minimum 100 kilowatt elektrisitet. Det er nok til å gi strøm til 80 ordinære husstander. Til sammenligning kan en vanlig amerikansk kjernekraftreaktor gi strøm til mer enn 700.000 hjem.

Transportminister Sean Duffy har sittet som midlertidig sjef for NASA i knapt en måned. Han ble nominert av Trump i starten av juli, da presidenten uventet trakk nominasjonen til Jared Isaacman. Romfartentreprenren og milliardæren Isaacman var en alliert av Elon Musk, Trumps nære medarbeider frem til deres meget offentlige brudd i juni.