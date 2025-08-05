Kjempesmell for Frederik Mohn

Frederik W. Mohns formue er i stor grad knyttet til hans eierskap i riggaksjen Transocean. Av eiendeler på 6,4 milliarder kroner, utgjør hans 10-prosentsandel i riggselskapet 3,9 milliarder.

Dermed er det følgelig ingen overraskelse at et motbydelig Transocean-år fører til et motbydelig Perestroika-år.

Aksjekursen falt rett under 50 prosent gjennom året, og fallet har fortsatt inn i 2025. Hittil i år er aksjen ned 25 prosent, selv om kursen er opp 30 prosent fra bunnen i april.

Perestroika gikk samtidig på et tap på 1,98 milliarder kroner i 2024, ned fra 1,5 milliarder i overskudd året før.

Mohn må dermed se egenkapitalen falle fra 7 til 5,6 milliarder kroner. Det tas ut et utbytte på 74 millioner kroner for året

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

Hamstret på lave kurser

I tillegg til Transocean, har Mohn eierinteresser i Shelf Drilling, Selvaag Bolig, Scana og Electromagnetic Geoservices.

Finansavisen skrev tirsdag hvordan Mohn utnyttet nedturen i Shelf Drilling fra gikk fra 10,50 kroner i januar, til helt ned på 5-tallet i april. Investoren mer enn doblet posisjonen, fra 5,3 millioner aksjer til 13,6 millioner aksjer, og flagget dermed over 5 prosent-grensen. På kjøpstidspunktet sto Shelf-kursen i 5,50 kroner.

Tirsdag morgen kom det saudiarabiske ADES International Holding på banen. Riggselskapet legger 3,9 milliarder kroner på bordet for alle de utestående aksjene i Shelf, tilsvarende 14 kroner pr. aksje.

Det var drøyt 62 prosent over sluttkurs mandag. For Frederik W. Mohn er gevinsten langt høyere: Basert på kjøpet i april har investeringen hans steget med 180 prosent.