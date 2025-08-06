Oljeprisen stiger: Stor usikkerhet før Russland-frist

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt USAs trusler om sekundære tollsatser på kjøpere av russisk olje.

Tirsdag kveld rapporterte Bloomberg at Kreml vurderer mulige innrømmelser til USAs president Donald Trump, inkludert en mulig pause i luftangrepene mot Ukraina, i et forsøk på å unngå sekundære sanksjoner.

Litt senere på kvelden meldte Financial Times at Trump vurderer nye sanksjoner mot Russlands «skyggeflåte» av oljetankere dersom en våpenhvileavtale med Ukraina ikke inngås innen fredag.

President Volodymyr Zelensky har uttalt at han har hatt en «produktiv» samtale med Trump om å få slutt på krigen, sanksjoner mot Russland og ferdigstillelsen av en droneavtale mellom USA og Ukraina.

Etter fire dager med nedgang stiger oljeprisen onsdag. Like før klokken 13 var Brent-olje med oktober-levering opp 1,6 prosent til 68,75 dollar fatet, mens Brent-spot steg også 1,6 prosent til 68,71 dollar.

Håndterbar prisoppgang

Mye av fokuset de siste ukene har vært rettet mot India, som kan bli rammet av slike sekundære tollsatser. ING melder om økt spekulasjon om at fokuset kan dreies mot Kinas kjøp av russisk olje.

«Dersom India skulle slutte å kjøpe russisk olje som følge av tolltrusler, mener vi markedet ville klart å håndtere dette bortfallet. Det ville fjerne overskuddet vi venter i markedet gjennom siste del av året og store deler av 2026. Dette ville gi en viss prisoppgang, men en håndterbar en,» skriver INGs leder for råvarestrategi, Warren Patterson.

Ifølge Morgan Stanley importerte India rundt 640 millioner fat råolje fra Russland i regnskapsåret 2025. Nå, i regnskapsåret 2026, ligger importen på rundt 1,5 millioner fat pr. dag.

Mer klarhet på fredag

Men den største risikoen, ifølge ING, er dersom andre kjøpere også begynner å unngå russisk olje.

«Da ville Opec raskt og kraftfullt måtte ta i bruk sin ledige produksjonskapasitet for å balansere markedet. Det betyr betydelig prisoppgang,» skriver Patterson.

Samtidig påpeker ING at i 2022, da det var ventet at russiske oljeleveranser ville falle kraftig etter starten på krigen, holdt volumene seg godt oppe, ettersom oljefat ble omdirigert.

«Vi får trolig mer klarhet senere denne uken, med president Trumps frist på fredag for at Russland skal inngå en avtale med Ukraina,» skriver Patterson.