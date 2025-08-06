Havvindfiasko: Fikk ikke ett eneste bud

En havvindauksjon i regi av det tyske forvaltningsorganet Bundesnetzagentur er avsluttet uten at det kom inn bud overhodet, melder Bloomberg og viser til en melding fra den tyske havvindorganisasjonen BWO.
Auksjonen gjaldt to havvindområder i Nordsjøen – uten subsidier.
Resultatet peker mot en tydelig investorvegring i markedet for subsidiefri havvind, skriver nyhetsbyrået.
– Resultatet er et tydelig signal: Det tyske havvindmarkedet er for øyeblikket ikke interessant for investorer, konstaterer Stefan Thimm, daglig leder i BWO.
– Dagens auksjonsutforming tvinger utviklere til å bære risikoer utenfor deres kontroll og uten noen beskyttelse, legger han til.
Auksjonen er nok et tilbakeslag for havvind i Europa, der vekstutsiktene er blitt svekket av brått økende kostnader i senere år. Ettersom utviklerne nå prioriterer lønnsomhet foran vekst, vil nasjonale myndigheter nå måtte tilby subsidier i økt grad for å tiltrekke seg investeringer, skriver Bloomberg.
Også solenergi preges av lavere investorinteresse, ettersom fallende strømpriser gjør det vanskeligere å oppnå lønnsomhet uten subsidier.
En ny anbudsrundene for havvinområdene ventes imidlertid neste år, ifølge nyhetsbyrået.