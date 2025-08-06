Oljelagrene i USA faller mer enn ventet

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 3,0 millioner fat til 423,7 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 1,1 millioner fat.

Bensinlagrene falt med 1,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 0,6 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene skulle falle med 1,0 millioner fat og at destillatlagrene skulle øke med 1,0 millioner fat.

Onsdag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje for 68,40 dollar, opp 1,1 prosent, mens WTI-oljen omsettes for 65,91 dollar, opp 1,2 prosent.