I første halvår leverte Petoro en netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på 139 milliarder kroner. Kontantstrømmen overføres i sin helhet til staten.

I mars kom produksjonen i gang fra de to Equinor-opererte feltene, Johan Castberg og Halten Øst, hvor Petoro er partner.

- Johan Castberg, med områdene rundt, illustrerer mulighetsrommet på norsk sokkel, selv i en moden fase, sier Kragseth.



Les også Bekrefter betydelig funn Equinor bekrefter nytt oljefunn i Tubåen-formasjonen nær Johan Castberg-feltet, og planlegger ytterligere letebrønner og feltutvidelse.

- Norge er blitt en garantist på leveranser av stabil og konkurransedyktig gass til Europa. Skal vi opprettholde den posisjonen må vi som industri jobbe enda smartere sammen for å utnytte de ressursene vi har igjen. Det fordrer fortsatt god drift på eksisterende felt og infrastruktur, økt leteaktivitet, og utvikling av ny og lønnsom produksjon med lave klimautslipp, fortsetter Kragseth.

Bruker kunstig intelligens i feltutvikling

I starten av juli besluttet Johan Sverdrup lisensen å investere 13 milliarder kroner i tredje fase i et av verdens mest karboneffektive oljefelt. Ny infrastruktur på havbunnen skal øke utvinningen med 40-50 millioner fat oljeekvivalenter.

- Prosjektet er blant de første som har brukt kunstig intelligens i feltutviklingen. Metodikken har bidratt til å redusere kostnader og risiko i prosjektet. Det er veldig inspirerende å se at den digitale satsingen skaper store verdier på stadig nye områder. Slik skal vi sikre at konkurransekraften på norsk sokkel opprettholdes, sier Kragseth.

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE i første halvår var 139 milliarder kroner. Total produksjon var 1,029 millioner fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en økning på 44 kboed sammenlignet med samme periode i fjor. Gassproduksjonen var på 108 millioner standard kubikkmeter pr. dag, som er en nedgang på seks prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Gjennomsnittlig realisert oljepris var 71 mot 85 dollar pr. fat i samme periode i fjor.