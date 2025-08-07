I en oppdatering torsdag skriver Pareto Securities' Tom Erik Kristiansen og Olav Haugerud at produksjonen ved alle oljefeltene i Kurdistan i Irak er i ferd med å starte opp igjen, ifølge bransjekilder.

Så langt er det kun det kanadiske oljeselskapet ShaMaran som har bekreftet oppstarten, men Pareto har høy tillit til at samtlige felt nå kommer i drift igjen.

– Bør handles opp

Produksjonen vil i første omgang bli solgt på det lokale markedet, slik det også var før stansen. En endelig eksportavtale skal imidlertid ifølge flere kilder være nært forestående.

Når det gjelder en eventuell eksportavtale, skriver Pareto at de fortsatt har en «vi tror det når vi ser det»-tilnærming, til tross for signaler om at en løsning kan være like rundt hjørnet.

Meglerhuset mener at gjenopptakelsen av produksjonen er svært positiv for oljeselskapene som opererer i regionen. De venter nå meldinger om gjenopptatt produksjon fra blant andre DNO, Genel Energy og Gulf Keystone Petroleum. Disse selskapene har ifølge Pareto underpresterte sektoren siden produksjonsstansen, og meglerhuset forventer kursoppgang torsdag.

«Selskapene har underpresterte sektoren med omtrent 5 % siden produksjonen ble stengt og bør handles opp i dag,» skriver analytikerne.



I sin kvartalsrapport natt til torsdag meldte ShaMaran at operatøren HKN Energy har startet opp igjen produksjonen på Sarsang- og Atrush-blokkene i Kurdistan. Atrush-blokken ble ikke berørt av de nylige droneangrepene og er nå i full drift, mens produksjonen på Sarsang-blokken er gjenopptatt med redusert kapasitet grunnet skader.

Vurderingen er at om lag halvparten av produksjonskapasiteten på Sarsang-blokken vil være ute av drift frem til slutten av oktober 2025.

Nedjuster av DNB

Nyheten om det mulige produksjonscomebacket i Kurdistan, kommer dagen etter DNB Carnegie nedjusterte DNOs kursmål fra 15 til 14 kroner og gjentok holdanbefaling på aksjen.

Nedjusteringen kommer ettersom meglerhuset forventer en lavere oljepris enn tidligere estimert. De nye prognosene til DNB Carnegie forventes det en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar pr. fat, ned fra 77 dollar pr. fat, mens for 2026 er det nå forventninger om en oljepris på 63 dollar pr. fat, ned fra 78 dollar pr. fat.

DNO-aksjen er opp 38 prosent hittil i år.