Northvolt kjøpes opp av amerikansk batteriselskap

Nå kjøper det amerikanske batteriselskapet Lyten de gjenværende eiendelene av Northvolt i Sverige og Tyskland. Det melder Dagens Nyheter.

Prisen skal være 50 milliarder svenske kroner, tilsvarende 52,8 milliarder norske kroner, og innebærer at Lyten tar over fabrikkene i de svenske byene Skellefteå og Västerås, og i Heide i Tyskland.

Salget anses som et viktig steg for Northvolts videre utvikling, og det understrekes at avtalen vil styrke den globale konkurransekraften til begge parter.

– Dette er en strategisk avtale som vil gi Northvolt nye muligheter i det amerikanske markedet, sier en kilde med innsikt i saken. Transaksjonen ventes å bli gjennomført innen kort tid, ifølge rapporter fra kilder som Dagens industri har snakket med.

Det er foreløpig ikke offentliggjort flere detaljer om avtalen, men kildene understreker at dette er en av de største transaksjonene i det europeiske batterimarkedet på flere år. Salget vil også påvirke markedet for batteriproduksjon i Europa, og det ventes at flere aktører vil følge etter i jakten på strategiske partnerskap og investeringer

Northvolt begjærte seg konkurs 12. mars etter flere måneder med store økonomiske problemer. Fabrikken har vært et prestisjeprosjekt i Europas forsøk på å bygge opp en egen produksjon av batterier til elbiler.

NTB/HO